Guidesi: "Dopo Pasqua bisogna riaprire le attività"

L'assessore regionale Guido Guidesi: "Dopo Pasqua la Lombardia si aspetta il 'ritorno alla vita' con la riapertura di alcune attività utilizzando i protocolli".

"Da dopo Pasqua, e precisamente da martedì 6 aprile, la Lombardia si aspetta il 'ritorno alla vita' con la riapertura di alcune attività utilizzando i protocolli decisi dal ministero della Salute. Non sarebbe sostenibile e giustificabile un ulteriore posticipo del ritorno al lavoro per chi può farlo in piena sicurezza". Lo dichiara l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

