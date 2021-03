"Torniamo alla didattica in presenza"

Comune di Parabiago e genitori, insieme. Per dire basta alla didattica a distanza e riaffermare la necessità del ritorno alla presenza fisica tra i banchi di scuola.

Insieme. Per dire basta alla didattica a distanza e riaffermare la necessità del ritorno alla presenza fisica tra i banchi di scuola. Nel nome dell'appello per il raggiungimento di quest'obiettivo il sindaco Raffaele Cucchi e i genitori dell'Istituto Comprensivo Manzoni hanno deciso di unire le forze "Per chiedere - ha specificato il primo cittadino in una nota - di riaprire quelle scuole che possono garantire la sicurezza del distanziamento, come nel nostro caso, perché è davvero troppo tempo che i nostri ragazzi seguono le lezioni da casa". Cucchi ha rivolto un ringraziamento alle famiglie per avere organizzato "Questo momento che ha unito più voci". Il Comune ricorda poi che "L'amministrazione comunale è intervenuta già nell'estate del 2020 sugli edifici scolastici per creare spazi idonei ad accogliere i ragazzi in modo distanziato".

