Eventi e concorso per Dante

Continuano le iniziative culturali promosse dal Comune di Albairate, in collaborazione con la biblioteca civica 'Lino Germani', avviate in occasione del Dantedì.

Continuano le iniziative culturali promosse dal Comune di Albairate, in collaborazione con la biblioteca civica 'Lino Germani', avviate in occasione del Dantedì dello scorso 25 marzo, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. "L’edizione del 2021 cade proprio nel 700° anniversario della morte del sommo poeta, avvenuta a Ravenna il 14 settembre 1321", afferma l’assessore alla Cultura, Maria Cristina Trezzi, che aggiunge: "Come Amministrazione abbiamo fortemente voluto che anche Albairate si unisse alle celebrazioni di questa prestigiosa ricorrenza e abbiamo quindi proposto alcune iniziative che ci accompagneranno nel corso dell’anno e culmineranno nel mese di settembre in Corte Salcano, presso il nostro Municipio". Intanto, in biblioteca, con 'Dante: un genio per tutte le età', su appuntamento, è possibile consultare un nuovo scaffale a lui dedicato e seguire un itinerario artistico attraverso i più celebri luoghi danteschi. Sul sito web comunale (www.comune.albairate.mi.it) è stato pubblicato anche il bando 'Dante 700'. Si tratta di un concorso artistico nazionale rivolto a ragazzi dagli 11 ai 30 anni che mira a suscitarne l'interesse per uno dei capisaldi della letteratura classica mondiale e intende contribuire allo sviluppo del loro potenziale creativo, offrendo un’occasione in cui mostrare il proprio talento. Presso la Corte Salcano, nell’ambito dell’iniziativa 'A Riveder le Stelle – Dalla selva oscura al paradiso, tra parole, immagini e musica', si terranno tre letture a cura del gruppo 'Letterevive': venerdì 18 giugno, venerdì 16 luglio e sabato 11 settembre, giorno in cui, alle 21, si svolgerà anche l’evento 'Dante up to date', una mostra degli elaborati di tutti i partecipanti al concorso 'Dante700', di cui si premieranno i vincitori.

Tutti gli eventi in presenza saranno realizzati nel pieno rispetto delle norme anti

Covid-19 e potranno dunque subire modifiche nella programmazione e nelle

modalità di svolgimento.

