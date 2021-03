Riconoscimento speciale per l'emergenza

Il Movimento 5 Stelle di Parabiago ha presentato un'istanza per un riconoscimento speciale a quanti sono impegnati nella difficile battaglia contro il Covid.

Istanza per un riconoscimento speciale a quanti sono strenuamente impegnati nella battaglia contro il Covid – 19 e per un concorso di idee per la realizzazione di un opera che ricordi l’impegno per salvare vite umane e a tutela della salute durante la pandemia a Parabiago. L'ha presentata il Movimento 5 Stelle al sindaco Raffaele Cucchi. "Più volte abbiamo ribadito che questa sfida si vince insieme - scrivono - A nostro avviso, i sacrifici che ciascuno di noi sta facendo li sentiamo come parte di un impegno di un progetto di salvaguardia della salute e della vita della nostra comunità. Un progetto al centro del quale ci sono i cittadini che prestano la loro opera, meglio dire, in questo caso, la loro missione, nelle strutture sanitarie, in quelle assistenziali (Case di riposo per anziani, strutture protette per non autosufficienti etc.), in quelle caritatevoli (senza tetto, indigenti), nelle organizzazioni di volontariato e nella Protezione civile e lo fanno con grandissima generosità e a rischio della propria salute contribuendo così in maniera decisiva a vincere questa durissima e pericolosa sfida. Possiamo affermare che tutto ciò è parte di un progetto di solidarietà e di coesione che vale per l’oggi, ma è anche un lascito morale per le nuove generazioni. Per questi motivi desidereremmo che noi tutti li ringraziassimo con un riconoscimento speciale che l’Amministrazione comunale potrebbe conferire alle organizzazioni sanitarie, assistenziali, caritatevoli, di volontariato, alla Protezione civile e a singoli cittadini della nostra città. Vorremmo anche che la memoria di questo straordinario impegno per salvare vite umane e tutela della vita appartenga alla storia della nostra Città. Per questo proponiamo che l’Amministrazione di Parabiago promuova un concorso di idee, in collaborazione con le scuole e gli istituti cittadini di ogni ordine e grado, affinchè si possa individuare un progetto per la realizzazione di un’opera che ricordi tutto ciò. La memoria non è solo il passato ma è anche futuro. Chi meglio delle nuove generazioni può farlo! Auspichiamo che il prossimo 31 dicembre possa essere l’occasione per vivere il passaggio al nuovo anno con un momento di riflessione, di memoria e di ringraziamento come proposto nei due capoversi precedenti. Proponiamo che il contributo economico che ogni anno viene destinato per festeggiare il nuovo anno, per il 2021 venga interamente destinato per realizzare l’opera individuata".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro