Scarpine e disegni...

La protesta, semplice e silenziosa, promossa dal ‘Comitato Genitori via Cavour’ per Bernate Ticino e Cuggiono si è manifestata in forma semplice e pacifica: "Perchè la DAD non è scuola".

Scarpine (perchè tanto i bambini sono a casa) e disegni fatti dai giovani alunni. La protesta, semplice e silenziosa, promossa dal ‘Comitato Genitori via Cavour’ per Bernate Ticino e Cuggiono si è manifestata così: genitori e qualche ragazzo, in rappresentanza degli altri, davanti ad ogni singolo presidio scolastico. E una richiesta unica: “Riaprire, in sicurezza, le scuole. Perchè la DAD non funziona nonostante la buona volontà degli insegnanti”. “Nonostante gli sforzi compiuti dalla grande maggioranza delle persone coinvolte (insegnanti, studenti e genitori, personale ATA), la didattica a distanza non può essere considerata altro che una soluzione di pura emergenza, che a distanza di un anno non può più essere considerata tale. Ad oggi i bambini sono abbandonati davanti al computer senza avere rapporti con i coetanei e senza avere il giusto supporto degli insegnanti. Chiediamo di valutare seriamente, ed in piena coscienza, ogni possibile soluzione che possa evitare il ricorso alla DAD che sta lentamente spegnendo le menti dei nostri figli”.

