Vaccino Pfizer prodotto a Monza

A confermarlo è stato anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con un posto sulla sua pagina Facebook. La produzione del vaccino Pfizer arriva a Monza. "La Thermo Fisher Scientific, che in città dispone di un centro all'avanguardia con quasi 1.500 dipendenti - ha scritto il governatore lombardo - ha ufficializzato l'accordo con l'obiettivo di produrre nel corso del 2021 fino a 130 mila fiale di vaccino al giorno".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro