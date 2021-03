'Azzurra Soccorso' dà colore alla Pasqua

“Abbiamo pensato, in questi momenti di sofferenza e restrizioni che stiamo vivendo, di allietare le persone con dolcetti a tema e fiori colorati".

Anche quest’anno, in occasione della festività di Pasqua, ‘Azzurra Soccorso’ di Cuggiono ha voluto raggiungere le persone a casa organizzando una ‘Fiera di Primavera online’, visto che, a causa della pandemia, quest’evento è stato annullato. I volontari hanno cercato un modo nuovo per superare la barriera creata dal virus ed essere una presenza visibile al cittadino. Dall’idea della volontaria Claudia Mauri è nata un’iniziativa speciale: l’occasione per dimostrare quanto è importante non arrendersi alla situazione. “Abbiamo pensato, in questi momenti di sofferenza e restrizioni che stiamo vivendo, di allietare le persone con dolcetti a tema e fiori colorati (si ringrazia ‘Ideal Verde’ e Silvia Bertuzzo) - ci racconta il presidente dell’’Azzurra Soccorso’ Fernando Ranzani - Un modo significativo che ha permesso alle persone di sostenerci (più di 160 gli ordini): ringraziamo tutte le persone che credono in noi e ci aiutano sempre! Se avete tempo e volete dedicarvi al prossimo, cerchiamo nuovi volontari di qualsiasi età (tel. 02/97240032 o azzurrasoccorso [at] alice [dot] it)”.

