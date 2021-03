Paulownia in dono all'ospedale

Il Comune di Busto Arsizio ha donato una paulownia all'ospedale cittadino. In memoria delle vittime della pandemia e per ringraziare tutti gli operatori sanitari.

Il Comune di Busto Arsizio ha donato una paulownia all'ospedale cittadino. In memoria delle vittime della pandemia e per ringraziare tutti gli operatori sanitari che continuano ad assistere i malati Covid-19. La pianta, originaria della Cina e del Giappone, è stata messa a dimora nel prato antistante il Padiglione Pozzi. Alla cerimonia sono intervenuti il direttore sanitario dell'Asst Valle Olona Paola Giuliani, l'assessore allo Sport e Verde pubblico Laura Rogora, la coordinatrice infermieristica delle Malattie infettive Barbara Pariani, il sacerdote don Fabrizio Barlozzo. "La cooperazione tra enti ci aiuta a costruire un bene comune - ha detto la dottoressa Giuliani - Piantare insieme questo albero ci proietta in una prospettiva di speranza e di costruzione concreta e propositiva, dove non c'è spazio né per lo sconforto né per il cinismo. Crediamo nel valore dei gesti di prossimità e non ci stancheremo mai di esprimere gratitudine ai nostri professionisti sanitari per la loro abnegazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro