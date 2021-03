Vigili: 100 mila euro per agenti feriti e aggrediti

Regione Lombardia ha stanziato 100.000 euro per indennizzare, nei casi di infortunio temporaneo, gli operatori di Polizia locale durante lo svolgimento del servizio.

Regione Lombardia ha stanziato 100.000 euro per indennizzare, nei casi di infortunio temporaneo, gli operatori di Polizia locale durante lo svolgimento del servizio. Lo prevede una delibera di giunta, proposta dall'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. "Gli operatori di Polizia locale e i loro familiari - ha ricordato l'assessore De Corato - potevano già beneficiare del riconoscimento di un indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti. Adesso potranno beneficiare dell'indennizzo anche per un infortunio temporaneo, come, ad esempio un'aggressione. Mi sono battuto in Consiglio per far inserire questo provvedimento nel bilancio della Regione Lombardia". PRIMO STANZIAMENTO, FONDO POTRA' AUMENTARE - "Con questa delibera abbiamo stanziato inizialmente 100.000 euro ed abbiamo definito le procedure". "Si tratta - ha concluso l'assessore regionale alla Sicurezza - di un provvedimento che tutela ulteriormente chi opera a difesa del cittadino. Ringrazio gli operatori di Polizia locale che, durante questa pandemia, hanno lavorato intensamente per far rispettare le regole".

