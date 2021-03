'Arcieri del Roccolo' protagonisti agli Italiani

Due medaglie d'oro, altrettante d'argento e una di bronzo. Gli esponenti canegratesi della società 'Arcieri del Roccolo', ai campionati italiani indoor.

Due medaglie d'oro, altrettante d'argento e una di bronzo. Gli esponenti canegratesi della società 'Arcieri del Roccolo', ai campionati italiani indoor che si sono svolti nei giorni scorsi alla fiera di Rimini, si sono decisamente fatti valere. E hanno portato al paese un sorriso in un'epoca in cui motivi per poter sorridere ve ne sono ben pochi a causa del permanere dell'emergenza Covid. Nella Seniores femminile, Eleonora Grilli è ritornata a casa con una medaglia d'argento, nella classifica a squadre Senior maschile, Arcangelo Borruso, Luigi Dragoni e Massimiliano Marinelli sono saliti sul gradino più alto del podio, così come nell'oro a squadre Juniores, l'impresa è riuscita al trio Randazzo, Borsani e Castelli. Nel Master femminile a squadre femminile argento per il trio Toaiari, Lavazza e Cantoni e, non da ultimo, un bronzo per Luigi Porta nel Master maschile. Insomma, la misura di una grande determinazione e di un talento cristallino ma anche il giusto riconoscimento per un intenso lavoro svolto. "Gli Arcieri del Roccolo - spiega il Comune esprimendo le sue felicitazioni - festeggiano e intravedono lungo e roseo futuro annunciato dalle buone prestazioni dei sette arcieri del settore giovanile, impegnati nelle categorie allievi e juniores dell'arco olimpico. Non c'è che dire, i canegratesi fanno sempre centro, sono bravissimi". Un'altra medaglia da appendere alla parete delle soddisfazioni per una città che per sostenere lo sport ha sempre profuso grande impegno e molto ne ha avuto in cambio a suon di riconoscimenti prestigiosi.

