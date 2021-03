Alla guida senza patente e assicurazione

Gli agenti della Polizia locale di Castano Primo e Nosate hanno proceduto al fermo di un italiano trovato alla guida di un motoveicolo privo di assicurazione ed il quale dagli approfondimenti risultava non avere mai conseguito la patente di guida.

Gli agenti della Polizia locale di Castano Primo e Nosate hanno proceduto al fermo di un italiano trovato alla guida di un motoveicolo privo di assicurazione ed il quale dagli approfondimenti risultava non avere mai conseguito la patente di guida. Per l’uomo, residente in un Comune dell’hinterland, sono cosi scattate sanzioni per quasi 6.000 euro, oltre al sequestro del mezzo. Nella stessa mattinata veniva fermato un Suv trovato privo dell'assicurazione Rca. Nei giorni scorsi venivano, poi, fermati grazie alle segnalazioni che giungevano dai varchi di sicurezza posti sul territorio comunale al comando di piazza Mazzini altri 6 mezzi, trovati a circolare senza l'assicurazione obbligatoria RCA. Nell’attività di Polizia Stradale, infine, veniva disposto anche il fermo di un autocarro per trasporto alimenti in quanto veniva accertato che il conducente circolava con patente di guida estera scaduta e non convertibile.

