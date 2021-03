Vaccini: scorte esaurite a fine mese

Entro fine mese le scorte a disposizione in Lombardia dei vaccini saranno esaurite. Lo conferma il presidente Attilio Fontana. "Fino ad oggi, 1.231.413 le vaccinazioni effettuate".

L'obiettivo è sempre lo stesso: vaccinare tutti i lombardi e farlo nel più breve tempo possibile. Ma, come ci tiene a sottolineare il presidente della Regione, Attilio Fontana "Ammesso che arrivino le dosi necessarie, dal momento che a fine mese le scorte a disposizione saranno esaurite". E, allora, è fondamentale accelerare e muoversi in fretta. "Intanto - prosegue il governatore - il totale delle vaccinazioni in Lombardia, ad oggi, è di 1.231.413; quelle somministrate agli over 80, invece, sono 322.568, più 60.000 nelle Rsa. Quindi, la percentuale di chi ha ricevuto una dose degli over 80 che hanno aderito (circa 600.000), supera di gran lunga il 50%, in linea con ciò che accade nel resto del Paese. Piu nello specifico e a titolo di esempio - conclude Fontana - in tutta Italia sabato (20 marzo) sono state inoculate 120.000 dosi. Di queste, in Lombardia ne sono state fatte 30.000 che, in percentuale, corrisponde a un quarto di tutte le vaccinazioni nel Paese".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro