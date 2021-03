Covid-19: l'Esercito in prima linea

Un impegno e un'attenzione costante da parte dei 'nostri' militari, per far fronte alla difficile emergenza Coronavirus. Dai tamponi alle vaccinazioni, ecco alcuni numeri.

Più di 2 milioni di vaccini trasportati, 23 mila tamponi effettuati e quasi 1800 uomini e donne impiegati: sono solo alcuni dei numeri, perché l'attenzione, l'impegno e il lavoro che stanno mettendo in campo ormai dalla primavera della scorso anno (quando è scattata l'emergenza Covid-19) va ben oltre queste cifre. Due operazioni, 'Igea' ed 'Eos', e loro, eccoli, come sempre, in prima linea con tutte le forze, i mezzi e le strumentazioni a disposizioni. "L'Italia chiamò...", insomma, l'Esercito Italiano ha, subito, risposto e lo ha fatto, appunto, con una serie di azioni mirate, precise e costanti. Proprio i dati, alla fine, spiegano nel dettaglio l'importante attività che i 'nostri' militari hanno messo e stanno continuando a mettere in campo: nello specifico, infatti, sono stati, ad oggi, 2.947.150 i vaccini trasportati, ai quali si aggiungono i 23.305 tamponi giornalieri e i 138 punti 'drive through'. Quindi, è di 1.740 il totale del personale impiegato e di 1260 quello per quanto riguarda medici (458) e infermieri (803) militari disponibili, fino ai 322 mezzi schierati ed ai 73 velivoli a disposizione. E rimanendo, poi, da noi, in Lombardia ci sono in tutto 28 'drive through' (15 a Milano, 3 a Varese, 2 a Lodi, 4 a Sondrio, 3 a Pavia e 1 a Monza), oltre 2 presidi vaccinali, con 180 sanitari presenti (tra i vari punti dislocati sul territorio e l'ospedale militare di Baggio) e 16 mila vaccini Covid, 20 mila antinfluenzali e 300 mila tamponi effettuati. "Le nostre Forze Armate sono un esempio di efficienza e vicinanza all'Italia ed agli italiani - ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini - Con la loro specificità, la loro capacità logistica, organizzativa e di comando, infatti, sono a disposizione della comunità per lavorare con serità, concretezza, impegno e senza troppe parole".

