Liuc: virtual open day

Novità in arrivo alla LIUC Business School, che propone per la prima volta un virtual open day dedicato in maniera specifica ai master, per permettere a coloro che desiderano completare la loro formazione di approfondire l’offerta dei corsi. L’appuntamento sarà articolato in 3 giornate: lunedi 22 (dalle 18.20), martedi 23 (dalle 18) e mercoledi 24 marzo (dalle 18). Sono in programma poi ulteriori date a luglio e ottobre. La prima giornata sarà dedicata ai Master Full Time (particolarmente adatti a neo laureati per l’inserimento nel mondo del lavoro): Human Resources & Organizational Learning, Merchant Banking e Private Capital e Meccatronica & Management. La seconda sarà, invece, riservata al mondo degli MBA (i master in Business Administration che, per eccellenza, garantiscono un’accelerazione di carriera): International MBA Full Time e Executive MBA Part Time. Infine, la terza giornata sarà tutta per i Master Part Time (formule maggiormente compatibili con un’attività lavorativa già avviata, per manager e professionisti): Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali, Management per il settore sanitario, Management e funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie, Business Coaching for Change. Ogni giornata prevederà una prima sessione di carattere generale seguita dalla presentazione dei singoli master da parte dei Direttori. Concluderanno gli incontri una sessione Q&A per chiarire dubbi e curiosità sui programmi didattici. “Abbiamo studiato una formula che permetterà di approfondire i contenuti dei singoli Master – spiega il Direttore della Divisione Master della LIUC Business School, Vittorio D’Amato – ma anche di porre domande sui contenuti, le opportunità lavorative, le partnership aziendali, gli aspetti organizzativi. In un periodo storico complesso come quello che stiamo vivendo è fondamentale ripartire dalla formazione per accedere al mercato del lavoro o puntare ad un miglioramento nella propria carriera”. Per informazioni e iscrizioni al Virtual Open Day: http://info.liucbs.it/open-day-master/

