Dante risuonerà nelle biblioteche

La Divina Commedia nella voce del poliedrico dantista italiano Vittorio Sermonti pervade tutta Italia in occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri.

Nell’ambito dell’iniziativa Dante on Air promossa dalla casa editrice Emons Libri & Audiolibri, il 25 marzo in occasione del DanteDì, anche le biblioteche diventano cassa di risonanza delle parole del padre della lingua italiana. Per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, molte città italiane risuoneranno dei suoi versi e sarà possibile ascoltare nei luoghi più inusuali alcuni estratti dell’audiolibro “La Divina Commedia raccontata e letta da Vittorio Sermonti”.

Il mondo delle biblioteche, in particolare, ha raccolto da subito e con grande entusiasmo l’iniziativa, diventando partecipe di un’operazione nuova e senza precedenti. CSBNO Culture Socialità Biblioteche Network Operativo, che coordina 60 biblioteche in Lombardia, è tra le molte realtà che in tutta Italia hanno aderito al progetto per il DanteDì. Grazie al network Rete delle Reti, che conta ben 31 sistemi bibliotecari in tutta Italia e di cui CSBNO è membro e co-fondatore, molte sono anche le altre realtà bibliotecarie che parteciperanno. Ed ecco che magari entrando in biblioteca per ritirare il libro prenotato, si potrà essere accolti dalla voce del grande Vittorio Sermonti che legge i versi di Dante. Seppur con modalità di accesso contingentato, le biblioteche infatti restano aperte anche in zona rossa. Gli estratti dell’audiolibro saranno inoltre disponibili sul sito di CSBNO e attraverso i social network.

In tutta Italia tante sono le realtà che hanno aderito all’iniziativa: le terzine dantesche verranno riproposte anche in luoghi inusuali per la letteratura, come centri commerciali, mezzi pubblici e luoghi storici.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro