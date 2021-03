Covid: 51 i positivi

Una situazione in evoluzione che, forse, inizia a rallentare. "I concittadini positivi sono 51 - spiega il sindaco Sara Bettinelli - Oggi alle 12 osserveremo un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19".

Una situazione in evoluzione che, forse, inizia a rallentare. "I concittadini positivi sono 51 - spiega il sindaco Sara Bettinelli - 50 sono i concittadini in quarantena obbligatoria. La bella notizia è che 4 cittadini sono ufficialmente guariti.

Oggi, 18 marzo, sarà la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid 19.

A mezzogiorno le bandiere del Comune saranno a mezz’asta e osserveremo un minuto di silenzio. Suonerà anche la sirena dei pompieri posta sul campanile a cui seguirà il suono delle campane. Un modo per farci e sentirci Comunità anche in questo momento di raccoglimento".

