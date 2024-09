Amodeo: straordinario oro!

1974-2024… e sono 50 anni dell’istituto superiore “Torno” di Castano. Una lunga storia che ha visto la scuola crescere e diventare sempre più un importante punto di riferimento in tutto il territorio e non solo. Quanti, allora, i ricordi e ovviamente le emozioni, tanto ieri quanto oggi, come racconta Marco Mappelli, tra i primi studenti quando è cominciata questa avventura.