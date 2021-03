"Dipendente interdetto dal servizio"

In merito alla vicenda di pedofilia a Castano portata alla luce dal servizio de 'Le Iene', il comunicato del Comune: "Il dipendente coinvolto da oggi è interdetto dal servizio in via cautelare in attesa di definire il procedimento disciplinare in corso".

In merito al servizio televisivo del programma 'Le Iene' andato in onda il 16 marzo e alle successive notizie apparse sui social network e quotidiani online, il sindaco e l'Amministrazione comunale di Castano intendono chiarire sin d'ora che la notizia ha sconvolto tutti, al di là di ogni sensazionalismo di sorta. Le aberranti accuse mosse nel servizio televisivo non lasciano indifferenti e proprio per questo è necessario rispettare e tutelare il lavoro della Magistratura. L'Amministrazione comunale era all’oscuro del contenuto dell’indagine e ha già assunto in queste ore tutti i provvedimenti opportuni e necessari a tutelare i cittadini, l'ente e i servizi degli Uffici. Ulteriori provvedimenti verranno assunti rispetto al dipendente coinvolto che da oggi è interdetto dal servizio in via cautelare in attesa di definire il procedimento disciplinare in corso. Il Comune e l'Amministrazione sono a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell’Autorità Giudiziaria al fine di addivenire nel più breve tempo possibile a fare chiarezza sulla vicenda, assicurando alla Magistratura piena collaborazione e fiducia nell'alveo della legalità.

