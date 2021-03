Gulliver: 1300 adolescenti aiutati

Un vero e proprio servizio di consultorio per tutti gli adolescenti varesini dai 14 anni in su: questo il servizio ad accesso libero che Centro Gulliver Varese fornisce oramai da due anni.

Un vero e proprio servizio di consultorio per tutti gli adolescenti varesini dai 14 anni in su: questo il servizio ad accesso libero che Centro Gulliver Varese fornisce oramai da due anni, attraverso un percorso di sostegno psicologico. Percorso che prevede anche incontri nelle scuole su tematiche fondamentali per la crescita degli adolescenti quali affettività, cyberbullismo, violenza di genere e sessualità, per poi passare, per la fascia di età dai 16 ai 24 anni, alla prevenzione e al riconoscimento precoce del disagio, problematica molto affine alla situazione pandemica che abbiamo iniziato a vivere negli ultimi 12 mesi. Un aiuto concreto e molto apprezzato dalla comunità varesina quello realizzato dal Centro Gulliver, che negli ultimi 2 anni ha raggiunto con i suoi interventi più di 1.300 ragazzi dai 14 ai 24 anni, attraverso i propri percorsi psicologici e le iniziative nelle scuole, senza contare una quindicina di giovanissimi avviati all’esperimento Social lab, un progetto che ha l’ambizione di creare una vera e propria community di adolescenti del territorio. All’interno di questa community, che al momento prevede incontri settimanali, i ragazzi danno libero sfogo alle proprie competenze sfruttando al massimo la propria creatività e artisticità, attraverso attività quali fotografia, scrittura, pittura e ancora videogame, serie tv, recensioni, con sempre un occhio a mansioni e scadenze, per essere pronti al mondo del lavoro che li aspetta. Un’attività preziosa per il territorio e per la sua comunità, quella realizzata giorno dopo giorno dal Centro Gulliver Varese, sul quale c’è grande convinzione di voler continuare a investire per aiutare le nuove generazioni di cittadini lombardi.

