Insieme per ripulire il paese

Cura e attenzione all'ambiente che li circonda: così un gruppo di cittadini di Busto Garolfo si è armato di ramazza e sacchetti per ripulire alcune strade cittadine.

A elemento ispiratore della loro azione hanno preso un motto dell'ex presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy: "Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, ma cosa potete fare voi per il vostro paese". E loro, il gruppo di cittadini di Busto Garolfo che si è armato di ramazza e sacchetti per ripulire alcune strade cittadine, su cosa poter fare per la loro realtà hanno dimostrato di avere le idee ben chiare. Si sono attrezzati di pazienza in una mano e senso civico ed ecologico dall'altra e hanno liberato dalla morsa dei rifiuti una parte del paese. Nella consapevolezza che, se lamentarsi di quanto non va è un attimo, è una frazione di secondo anche mettersi di buzzo buono e contribuire direttamente al decoro della realtà in cui si vive. "Durante questi mesi - scrivono i volontari affidando ai social la soddisfazione per l'esperienza compiuta - percorrendo più volte le strade del nostro paese abbiamo notato quanto siano piene di rifiuti di ogni genere". Busto Garolfo, per la verità, non è nuova a questa esperienza di democrazia diretta di stampo ambientale. E i cittadini che si sono resi protagonisti di quest'operazione di pulizia rigeneratrice della vivibilità dell'ambiente auspicano che il loro esempio possa trovare presto ulteriori imitatori: "Sarebbe bello organizzarsi più spesso - ribadiscono - per ripulire i luoghi in cui viviamo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro