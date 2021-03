Il 'Sommo Poeta' a Castano

Anche Castano ha voluto prendere parte in modo attivo alle celebrazioni per il 7° centenario della morte di Dante. Diversi gli appuntamenti in calendario durante tutto l'anno.

Anche Castano ha voluto prendere parte in modo attivo alle celebrazioni per il 7° centenario della morte di Dante che stanno coinvolgendo, con un notevole fervore di iniziative, un gran numero di istituzioni e di associazioni culturali in tutta Italia. Dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale (Assessorato alla Cultura) e l’Istituto scolastico di Istruzione superiore 'Giuseppe Torno' è nato il progetto 'Viva Dante 700', che comprende un ricco programma di manifestazioni che si svolgeranno nell’arco di quest'anno. Purtroppo le restrizioni dovute alla pandemia Covid-19 non hanno permesso di definire un calendario certo degli eventi, per i quali non si sa neppure se potranno svolgersi con una conveniente presenza di pubblico oppure se dovranno essere limitati alla fruizione on-line. Pertanto, pur avendo abbozzato un programma di massima,si è deciso di proporre di volta gli appuntamenti più prossimi, pubblicizzandoli adeguatamente sui siti istituzionali e sulla stampa locale. Si è cominciato, allora, il 24 febbraio con una videoconferenza del professor Gianni Vacchelli sul tema 'La selva oscura di Dante e quella del nostro tempo: prospettive di lettura e di liberazione', mentre il 24 marzo (alle 9.40) ecco un secondo appuntamento sul tema 'Dalla selva al giardino, dalla notte all’alba: il Purgatorio, un mondo che riinizia'. Docente di liceo classico e contrattista all’Università Statale di Milano, narratore e autore di numerosi e pregevoli saggi di argomento dantesco e non solo, il professor Vacchelli intende aiutare con i suoi interventi gli studenti del Triennio a cogliere la dimensione di eterna giovinezza della Commedia, invitandoli a un viaggio nella sua arte eccelsa, nel suo universo allegorico e soprattutto nella vita e nella realtà, oggicome allora contrassegnata da timore, disorientamento e incertezza. In aprile (presumibilmente dopo il 20, in data ancora da stabilire), sarà la volta della dottoressa Claudia Castoldi, giovane studiosa del vicino paese di Vanzaghello, la quale presenterà la sua tesi magistrale, da poco discussa, sul tema 'Letture politiche della Commedia durante il Ventennio Fascista'. Gli incontri possono essere seguiti in diretta sulla piattaforma Teams dell’Istituto Torno, con la possibilità di intervenire nel dibattito, e successivamente si possono visionare accedendo al sito del Comune (www.comune.castanoprimo.mi.it). Nei mesi successivi seguiranno altri eventi con scrittori e giornalisti, l’allestimento di mostre e la diffusione di prodotti multimediali a cura degli allievi. E’in programma anche il lancio di un concorso dal titolo 'Noi e Dante' rivolto a studenti, cittadini e associazioni, nonché la stampa e la distribuzione alle scuole primarie di un 'Gioco dell’oca' a sfondo dantesco, pensato e interamente realizzato dai 'grandi' del 'Torno' per i loro compagni più piccoli. I ragazzi del Torno hanno già realizzato un video di presentazione del progetto e in precedenza avevano realizzato anche un video di carattere interculturale, che intende affermare l’universalità dell’opera e del messaggio di Dante al di là di ogni chiusura identitaria (allievi di origine straniera recitano ciascuno alcune terzine del canto I dell’Inferno). Infine, anche la biblioteca ha voluto dare il proprio contributo al programma valorizzando le risorse librarie della Biblioteca stessa e della Fondazione per Leggere. Sono state messe in evidenza pregevoli edizioni della Commedia e delle opere dantesche di proprietà comunale, in particolare un’edizione in cinque tomi pubblicata a Venezia nel 1750, appena restaurata, appartenente al Fondo Rusconi nel quale troviamo anche successive edizioni d’arte dell’800 e del ‘900. Inoltre, la stessa biblioteca propone una selezione di versioni della Divina Commedia a fumetti o illustrate, alcune satiriche e umoristiche: una proposta che include libri per bambini e ragazzi, pensata per avvicinare anche le nuove generazioni alla lettura di una delle più grandi opere della letteratura mondiale, in modo giocoso e divertente.

