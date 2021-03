Cerro: dai film ai vaccini

Il tempo di tornare a gustarsi una 'prima visione' tra pop-corn, bibita e la compagnia degli amici, purtroppo, è ancora lontano. E così il 'The Space Cinema' di Cerro Maggiore da lunedì sarà hub vaccinale per l'ovest milanese.

L'idea di trasformare i multisala in centri vaccinali era stata annunciata dalla Uci Cinema a fine gennaio. L'azienda, attraverso una nota, aveva messo nero su bianco i punti di forza delle proprie strutture (a Milano sono sei): le sale sono spaziose, arieggiate e condizionate. Non solo: “Sono ben collegate con i trasporti pubblici e sono dotate di aree di parcheggio, dato che la maggior parte sono situate in centri commerciali”, aveva sottolineato l’azienda che, inoltre, si era detta disponibile ad adattarle “alle eventuali altre necessità specifiche che il processo di vaccinazione richiede”.

Per il momento la grossa multisala di Cerro Maggiore è la prima struttura in Lombardia realizzata in collaborazione tra pubblico e privato, ma non è escluso che nelle prossime settimane ne vengano allestite altre.

L'hub vaccinale extraospedaliero è stato realizzato dall'ASST Ovest Milanese al piano biglietteria del cinema, dispone di un ampio parcheggio e si trova letteralmente a poche decine di metri dall'uscita di Legnano dell'autostrada A8 Milano-Varese.

Un segno, comunque, di speranza per poter tornare al cinema, sperando di ritornare, presto, per spettacoli ancora più piacevoli e in compagnia.

