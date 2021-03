Nuovo appuntamento delle Conversazioni in Biblioteca della LIUC - Università Cattaneo, dal titolo 'L'imprenditore fra economia e diritto: il Codice Civile del 1942'. E' in programma mercoledì 17 marzo, alle 17. L’incontro consentirà di riflettere sui contenuti tecnici e sui risvolti ideologici delle nozioni giuridiche di imprenditore, impresa e azienda, a suo tempo foggiate dai compilatori del codice civile avvalendosi delle ricostruzioni della dottrina economica, e di dibattere se esse siano ancora adeguate alla realtà economica attuale. L’occasione è la pubblicazione del volume 'Impresa e commercialità attraverso il lato oscuro dell’unificazione dei codici', edita da Giappicchelli e scritta da Nicola Rondinone, professore ordinario di Diritto Commerciale della Scuola di Diritto della LIUC.

