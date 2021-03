Bareggio: interventi nelle scuole

Il contributo che aveva richiesto gli è arrivato e ammonta a ben 90 mila euro. Il Comune di Bareggio potrà così assecondare in modo concreto la sua necessità di realizzare "Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19".

Il contributo che aveva richiesto gli è arrivato e ammonta a ben 90 mila euro. Il Comune di Bareggio potrà così assecondare in modo concreto la sua necessità di realizzare "Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" come richiesto dal programma operativo nazionale messo in pista per la scuola. "Il contributo - si legge in una nota - è stato impegnato per la fornitura di arredi e materiali coerenti a una riconfigurazione-adeguamento degli spazi nel rispetto delle norme per il distanziamento tra studenti per le scuole dell'istituto comprensivo statale 'Giorgio Perlasca', ovvero quelle dell'infanzia di via Gallina, Munari di via Pertini, primaria Rodari di via Matteotti, Collodi di via Mirabello, secondaria di primo grado De Amicis con sedi in via Matteotti e Montegrappa". L'importo previsto dal comune per il compimento degli interventi nei varii plessi ammonta a 40.700 euro. Ma nell'agenda della giunta bareggese figura anche "La fornitura del sistema audio e video e connessa illuminazione per l'auditorium comunale Madre Teresa di Calcutta, interno alla scuola Collodi". In questo caso il costo ammonta a 25.921 euro. Bareggio si attrezza, quindi, a dovere per irrobustire i suoi edifici scolastici di ogni ordine e grado e dotarli di spalle sempre più larghe per fronteggiare la pandemia e gli inevitabili disagi che essa comporta.

