Vaccinazioni Covid anche in auto

L'area è quella del Parco Trenno a Milano. E' qui, infatti, che dalle prossime ore sarà attivo il primo drive through della Difesa allestito per le vaccinazioni anti-Covid.

L'area è quella del Parco Trenno a Milano. E' qui, infatti, che dalle prossime ore sarà, ufficialmente, attivo il primo drive through della Difesa allestito per le vaccinazioni anti-Covid. Dopo, insomma, i tamponi in auto, ecco appunto anche questo hub vaccinale, il più grande d'Italia messo a disposizione dalle Forze Armate. Più nello specifico, per ora, la zona vedrà una prima 'linea' dedicata alle somministrazioni del siero, con l'attività che rientra nell'ambito dell'Operazione Eos della Difesa sotto la direzione del Comando Operativo di Vertice Interforze. "Per vincere la battaglia contro il Coronavirus bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie" ha commentato il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

