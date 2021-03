Boffalora: 19 positivi

"In relazione all’emergenza Coronavirus ad oggi a Boffalora si registrano 19 persone positive di cui 2 ricoverate".

Una situazione in evoluzione, che va monitorata e richiede prudenza. "Questa settimana hanno ricevuto la prima dose di vaccino i nostri Agenti di Polizia Locale ed è incominciata la campagna vaccinale rivolta a tutto il personale scolastico. In relazione all’emergenza Coronavirus ad oggi a Boffalora si registrano 19 persone positive di cui 2 ricoverate - spiega Sabina Doniselli, sindaco di Boffalora - Lunedì ero presente al centro vaccinale dell’Ospedale di Legnano mentre tanti cittadini over 80 di Boffalora sono stati vaccinati.

Ringrazio Medici e Infermieri per l’organizzazione e ringrazio le volontarie dell’Associazione Onlus Il Sole nel Cuore per la gentilezza nei confronti dei nostri anziani.

Un ringraziamento speciale anche ai volontari della nostra Croce Azzurra che in questi giorni ci stanno aiutando nel trasporto degli anziani verso i punti vaccinali".

