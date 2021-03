Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto alla maratona televisiva in streaming su 'Le Fonti TV', in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto alla maratona televisiva in streaming su 'Le Fonti TV', in occasione dell'otto marzo, Giornata internazionale della donna. "Quando affrontiamo il tema del lavoro femminile - ha esordito Fontana - non possiamo non affrontare con realismo il tema della conciliazione vita - lavoro. I dati Istat sull'occupazione femminile di dicembre 2020 confermano la sensazione di tutti: la pandemia ha determinato una crescita dell'inattività delle donne e avuto seri impatti sulla disoccupazione di genere". "I comparti a maggior occupazione femminile che stanno pagando il prezzo più alto a causa di quest'emergenza sanitaria, potrebbero essere proprio quelli col ruolo più significativo nella ripresa e che, ne sono certo, aiuteranno, a ribilanciare l'occupazione tra i generi e a creare opportunità per i più giovani". "Insisto - ha aggiunto Fontana - per questo motivo, con il Governo sull'urgenza di adeguati congedi parentali in caso di figli in DAD e bonus baby sitter a fronte delle misure straordinarie che abbiamo - a malincuore - dovuto adottare per frenare i contagi di varianti del virus che si diffondono tra la popolazione scolastica".

