"Finalmente anche Parabiago guarda ai PUC"

Cittadini e attivisti del Movimento 5 Stelle Parabiago: "Finalmente la delibera di giunta n.39 del 1 Marzo 2021 che impegna la giunta comunale a predisporre i cosiddetti 'Progetti di Utilità Collettiva' per i percettori di reddito di cittadinanza".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Era il 20 febbraio 2020 quando presentammo l'accesso agli atti per chiedere la documentazione relativa ai Progetti di Utilità Collettiva (PUC) e successivamente il 23 luglio 2020 quando avanzammo la richiesta di portare in consiglio comunale, la mozione con la quale chiedevamo l'attuazione con il Reddito di Cittadinanza proprio dei Progetti di Utilità Collettiva. Non possiamo che essere soddisfatti del fatto che sia stata approvata all'unanimità finalmente la delibera di giunta n.39 del 1 Marzo 2021 che impegna la giunta comunale a predisporre i cosiddetti 'Progetti di Utilità Collettiva' per i percettori di reddito di cittadinanza. Soddisfatti perché questo dei PUC è stato uno dei punti cruciali del programma del Movimento 5 Stelle e perché così viene valorizzato il reddito di cittadinanza traguardo di civiltà. I PUC possono essere svolti in vari settori, dal sociale all’ambiente, dalla cultura alla tutela dei beni comuni ed è bene che si attivino. Ci auguriamo che sia l'inizio di un percorso virtuoso. Sono progetti che prevedono la messa a disposizione in favore del proprio comune di residenza di un numero di ore settimanali non meno di 8 ore ed aumentabili consensualmente fino ad un massimo di 16 ore, col percettore che sarà gratuitamente impegnato e senza rapporto di dipendenza con l’ente in tali attività e contestualmente parteciperà a corsi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale. Adesso serve continuità sulla via dell’attuazione di questi strumenti che sapientemente abbinano lavoro, inclusione sociale e miglioramento dei servizi comunali attraverso l’opera dei percettori di reddito di cittadinanza. Insomma, i PUC sono sinonimo di dignità ed efficienza, valori per i quali da sempre si batte il Movimento 5 Stelle a livello nazionale e locale. (Cittadini e attivisti del Movimento 5 Stelle Parabiago)

