"Il significato di asporto è chiaro"

"Caffè, aperitivo o bibita non si possono consumare nelle immediate vicinanze del bar...". Ci ha tenuto a ribadirlo il sindaco di Robecchetto, a seguito di alcuni episodi di assembramenti.

"Asporto vuol dire che la consumazione del caffé, dell'aperitivo, di una bibita o di un panino non può essere fatta nelle immediate vicinanze del bar". Ci ha tenuto a ribadirlo e specificarlo di nuovo il sindaco di Robecchetto con Induno e Malvaglio, Giorgio Braga, a seguito di alcune situazioni verificatesi in questi ultimi giorni. "Il fatto di soffermarsi fuori delle attività a chiacchierare, creando assembramenti, anche se fortunatamente limitati, non è permesso dalle norme in vigore con la 'zona arancione rafforzata' - ha scritto - Al di là delle norme, ritengo che siano comportamenti non rispettosi nei confronti dei genitori che devono stare a casa dal lavoro per non lasciare soli i propri figli ed anche non responsabili nei confronti di tutti gli altri nostri concittadini. Svariati casi di contagio che la nostra comunità ha avuto nel mese di novembre si sono, infatti, generati da simili atteggiamenti tenuti nelle settimane precedente; comportamenti che, tra l'altro, non fanno sicuramente bene neppure al commercio locale perché rischiano di portarci verso la 'zona rossa'. Alla Polizia locale abbiamo dato chiara indicazione di intervenire, lavoro che i Vigili stanno svolgendo quotidianamente. Ricordo che il nostro corpo della Polizia locale è composto da solo quattro persone, il dover controllare i possibili assembramenti toglie tempo alle altre attività di monitoraggio sul territorio. Chiedo quindi a tutti di essere prudenti, responsabili e rispettosi delle norme".

