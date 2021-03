Il dramma dei lager: medaglia d'onore

Il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi ha conferito 'ad memoriam' a Pierino Pravettoni, per il tramite della figlia Angela, la medaglia d'onore alla memoria.

Emozionato, ma soprattutto orgoglioso di poter commemorare un suo concittadino che ha subito la tragica esperienza dell'internamento in un lager. Il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi ha conferito 'ad memoriam' a Pierino Pravettoni, per il tramite della figlia Angela, la medaglia d'onore alla memoria. "Ringrazio per la presenza - ha sottolineato il primo cittadino - l'Associazione combattenti e reduci, per me è stato un onore e un'emozione ricordare un nervianese internato in un campo di concentramento tedesco per due anni, di fronte alla pagina più vergognosa della storia rispondiamo con l'esempio di un eroe nervianese". Una storia certamente destinata a farsi monito per le generazioni a venire chiamate a ricordarla per non replicarla.

