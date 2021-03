Controlli in centro a Legnano

L’ultimo fine settimana di febbraio è stato caratterizzato da un massiccio dispiegamento di forze per garantire sicurezza, decoro e vivibilità nell’area centrale di Legnano.

L’ultimo fine settimana di febbraio è stato caratterizzato da un massiccio dispiegamento di forze con finalità preventive per garantire sicurezza, decoro e vivibilità nell’area centrale di Legnano. Gli ultimi giorni in zona gialla hanno testimoniato, una volta di più, come il centro legnanese, anche in una situazione epidemiologica che registra un rialzo di contagi, continui a essere frequentatissimo, specie nella fascia oraria pomeridiana. Da qui l’impegno delle pattuglie della polizia locale e delle altre forze dell’ordine per evitare assembramenti per le vie del centro e, in particolare, problemi nelle vicinanze dei pubblici esercizi. Il venerdì pomeriggio il servizio è stato prestato da una decina di agenti della PL, il sabato da diciassette (servizio congiunto con la Polizia di Stato) e domenica da una decina, sempre nelle zone dove ultimamente erano state segnalate più criticità relativamente ad assembramenti e abuso di alcolici, ossia via Palestro, Area Cantoni e portici di via De Gasperi. Le maggiori criticità sono state riscontrate nel pomeriggio di sabato, anche per via di un afflusso di persone di gran lunga superiore. Il bilancio dell’attività registra: la denuncia di una persona per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, due sanzioni per mancato uso delle mascherine (la sanzione si eleva una volta che la persona che non la porta o non la porta correttamente si rifiuta di indossarla), un’indagine in corso nei confronti di un pubblico esercizio per vendita di alcool a minori, identificazione di venticinque giovani che stazionavano in gruppi da parte di PL e PS, cui seguiranno accertamenti. Da segnalare che due giovani sono stati condotti in ambulanza al pronto soccorso, uno per un pugno subito, l’altro per malore a seguito di assunzione di alcolici. Sabato, inoltre, il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca hanno trascorso buona parte del pomeriggio in centro per monitorare la situazione, parlare con i ragazzi e incontrare gli operatori dell’Unità mobile giovani attivi nel progetto di educativa 'Jump around'. In tutto sono stati una cinquantina i giovani contattati dagli operatori. Venendo all’attività del Centro operativo comunale (Coc), la media giornaliera nel periodo si attesta sui 4 interventi, equamente divisi fra richieste di farmaci e di generi alimentari. Da settembre, nella fase due dell’emergenza sanitaria, sono state 291 le richieste ricevute dal Coc, tutte evase. Al Coc collaborano Polizia Locale, Comune (Urp e Servizi Sociali), Croce Rossa, Protezione Civile e Auser. La scorsa settimana, infine, si è registrato un deciso aumento dei nuovi contagi, oltre il doppio rispetto alla settimana precedente (126 contro 55)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro