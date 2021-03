Verso la nascita...

L’area materno-infantile dell’ospedale di Magenta propone un nuovo incontro online nel ciclo “Nascere a magenta 2: la neonatologia informa”.

L’area materno-infantile dell’ospedale di Magenta propone un nuovo incontro nel ciclo “Nascere a magenta 2: la neonatologia informa”. Una serie di incontri pensati e strutturati per accompagnare le famiglie che vivono il percorso di attesa di un bimbo. Il prossimo incontro, in calendario il 16 marzo 2021, avrà come tema centrale le cure al neonato. Il programma dell’incontro toccherà argomenti come l’importanza dell’allattamento esclusivo, le fasi iniziali e i primi giorni con il neonato, le vaccinazioni e infine uno sguardo alle associazioni di volontariato. Relatori dell’incontro saranno diversi esperti del settore tra cui un medico pediatra, un’infermiera e puericultrice, un operatore sanitario del servizio vaccinazioni e alcuni volontari.

L’incontro si terrà il 16 marzo 2021 alle ore 14.30 sulla piattaforma on-line di Zoom. Gli organizzatori comunicano che l’incontro è gratuito e non è necessaria la prenotazione, gli interessati dovranno solo collegarsi alla piattaforma inserendo i seguenti dati: ID 83847161568 / password: neonati.

