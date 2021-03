Bernate: sono 7 i positivi

I dati aggiornati a domenica 28 febbraio: 7 casi positivi accertati, 122 guariti, 7 contatti stretti, 3 deceduti.

Rimane costante la situazione Covid a Bernate Ticino. A confermarlo sono le parole del sindaco Mariapia Colombo che, tramite comunicato social, tiene costantemente aggiornata la popolazione in merito all’evoluzione epidemiologica.

“...la situazione COVID nel nostro paese, in questi giorni, registra nuovi casi ma anche 3 guarigioni; è stabile il numero dei contatti stretti tenuto conto che alcuni di essi sono poi risultati positivi e altri se ne sono aggiunti. Per la prima volta sono coinvolti interi nuclei familiari.

Questi i dati aggiornati a domenica 28 febbraio: 7 casi positivi accertati, 122 guariti, 7 contatti stretti, 3 deceduti”.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gruppo Pensionati, mette a disposizione un servizio di trasporto presso i centri di vaccinazione per le persone ultraottantenni prive di rete famigliare o in situazioni di necessità. Il servizio è attivo da lunedì 1 marzo contattando il numero 3779749128.

Il primo cittadino ribadisce inoltre la necessità di mantenere comportamenti responsabili evitando assembramenti e ritrovi e indossando sempre la mascherina.

