Anche il CUS Milano prenderà parte all'iniziativa 'Just the Woman I Am'. Si tratta di una 'virtual edition', l'ottava edizione della manifestazione pensata per promuovere la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell’inclusione, della prevenzione, sostenendo la ricerca universitaria. A organizzarla sarà il Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino. Ogni partecipante alla corsa/camminata il giorno 7 marzo 2021, e nei giorni successivi fino a domenica 14 marzo alle ore 20, potrà scegliere il proprio percorso, correndo o camminando, nel luogo che più preferisce, in piena sicurezza, in uno spazio temporale che va dalle 7 alle 20 andando a percorrere la distanza classica di 5 km. Just the Woman I Am è una festa per celebrare le donne: una festa per promuovere uno stile di vita sano; una festa per favorire l’inclusione e la condivisione. La partenza del 7 marzo sarà in diretta streaming: a partire dalle 10 verrà creata una serie di collegamenti attraverso l'APP dell'evento che permetterà di collegare in contemporanea le città coinvolte e dare la linea alle singole piazze per un saluto, con l'obiettivo di creare un filo rosa virtuale che possa unire le principali città italiane. Per la 'tappa' milanese è stata scelta la cornice del Bicocca Stadium "Abbiamo accolto l’invito del CUS Torino di far diventare l’evento 'Just the Woman I am' un momento di condivisione per tutto il modo sportivo universitario nazionale – ha commentato il presidente del CUS Milano Alessandro Castelli - La scelta di aderire a questa importante iniziativa è per promuovere ulteriormente i valori che da sempre perseguiamo. Milano e il Bicocca Stadium, impianto che l’Università Bicocca ha recentemente ristrutturato e si appresta anche ad ampliare, sono pronti ad accogliere tutti i protagonisti dell’evento". "Con l’edizione virtual 2021 - dichiarano gli organizzatori - invitiamo tutti a prendere parte a questa festa: donne e uomini, sportivi e non, runner e non, bambini e adulti, italiani e stranieri. La Virtual Just the Woman I Am sarà un’occasione per vivere tutti insieme un’esperienza di sport divertente e unica nel suo genere ma anche e soprattutto per sostenere concretamente la ricerca universitaria, la prevenzione e i corretti stili di vita". Possono partecipare alla manifestazione tutte le persone che alla data 7 del 7 marzo avranno compiuto 14 anni. Coloro che alla data del 7 marzo non avranno compiuto il quattordicesimo anno di età, potranno partecipare alla gara tramite iscrizione da parte dell’esercente la potestà genitoriale. La quota di partecipazione prevista, che andrà a sostegno della ricerca universitaria, è a offerta libera a partire da 20 euro. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.torinodonna.it.

