Se ne parlerà, mercoledì 3 marzo alle 17.30, a margine dell’uscita del libro 'Banca skill: persone e tecnologie nella banca del futuro', a cura di Eliana Minelli, professore associato di Organizzazione aziendale e Change Management della LIUC.

Globalizzazione, digitalizzazione, transizione demografica, crisi sanitaria hanno accelerato il cambiamento del settore bancario e hanno dimostrato il ruolo fondamentale della risorsa umana, fonte di valore e condizione per lo sviluppo. Ma hanno anche trasformato il tema delle competenze in una sfida cruciale per le banche, particolarmente esposte alla competizione internazionale e all’evoluzione tecnologica. Se ne parlerà, mercoledì 3 marzo alle 17.30, a margine dell’uscita del libro 'Banca skill: persone e tecnologie nella banca del futuro', a cura di Eliana Minelli, professore associato di Organizzazione aziendale e Change Management della LIUC – Università Cattaneo. Il libro fa parte della collana Università Cattaneo Libri, edita da Guerini Next, che raccoglie contributi originali frutto della riflessione e del confronto della ricerca accademica con il mondo delle imprese e delle istituzioni italiane. Introduce Federico Visconti, rettore LIUC – Università Cattaneo, modera Stefano Righi, giornalista del Corriere della Sera; intervengono: Eliana Minelli, professore associato di Organizzazione aziendale e Change Management LIUC – Università Cattaneo, Anna Gervasoni, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese LIUC – Università Cattaneo, Rossella Locatelli, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi dell’Insubria, Salvatore Poloni, condirettore generale Banco BPM, Valentina Frezza, responsabile risorse umane di Banca Generali e Giuliano Cicioni, partner Kpmg Advisory.

