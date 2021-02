SPID, CIE e CNS: i servizi online della Pubblica Amministrazione. Misure orientate a semplificare e accelerare la trasformazione digitale.

Il Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), prevede misure orientate a semplificare e accelerare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Il DL Semplificazioni apporta modifiche significative al Codice dell’Amministrazione Digitale e introduce importanti novità in merito all’identità digitale e all’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Dal 28 febbraio 2021, alle Pubbliche Amministrazioni è fatto divieto di rinnovare credenziali diverse da SPID, CIE o CNS, per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete. A partire da questa data, per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni sarà necessario utilizzare una delle seguenti modalità:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

- CIE (Carta di Identità Elettronica),

- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Le credenziali diverse da SPID, CIE o CNS già rilasciate prima del 28 febbraio possono essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Dopo questa data non sarà più possibile accedere ai servizi di Regione Lombardia tramite il metodo “Nome utente e password” oppure OTP (One Time Password), via SMS o altro. Queste modalità non consentono infatti una identificazione “certa” dell’utente, cioè mediata da meccanismi informatici che verificano altre credenziali o da un operatore incaricato che accerta l’identità dell’utente esaminando un documento d’identità. Anche le credenziali SPID di Livello 1, basate sul meccanismo a un solo fattore della username e password, non saranno più utilizzabili dopo il 30 settembre 2021.

Le misure del DL Semplificazioni hanno lo scopo di: favorire la diffusione dei servizi in rete, agevolare l’accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese, assicurare ai cittadini l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali e rafforzare l’utilizzo dei dati e di strumenti digitali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro