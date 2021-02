Pm10 sopra i limiti

Le concentrazioni di Pm10 si sono confermate, nelle scorse ore, molto superiori ai limiti in tutte le stazioni della nostra Regione: è stato raggiunto, infatti, l'8° giorno di superamento consecutivo nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona e il 7°giorno a Como, Lecco, Milano, Monza Brianza, Pavia e Varese.

Le concentrazioni di Pm10 si sono confermate, nelle scorse ore, molto superiori ai limiti in tutte le stazioni della nostra Regione: è stato raggiunto, infatti, l'8° giorno di superamento consecutivo nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona e il 7°giorno a Como, Lecco, Milano, Monza Brianza, Pavia e Varese. Oltre alla situazione di accumulo, si è aggiunto anche il contributo di un trasporto di sabbia sahariana che ha portato le concentrazioni delle stazioni della Valtellina a concentrazioni di Pm10 molto alte (119 µg/m³ a Sondrio e 95 a Bormio). Anche nella stazione montana di Moggio (Lc), posta a più di 1.000 m di altitudine, è stato registrato un valore di 65 µg/m³, certamente non abituale per quel sito.

