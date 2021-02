Varchi di controllo e sicurezza

Il sistema dovrebbe essere operativo entro metà marzo. Un impianto, certamente importante, per il controllo e la sicurezza a Robecchetto con Induno.

Più sicuri anche grazie ai varchi. Certamente un progetto importante e fortemente voluto dall'Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno e Malvaglio e che, tassello dopo tassello, sta diventando realtà. Già, perché entro metà marzo, il sistema dovrebbe essere, ufficialmente, operativo in paese. Più nello specifico, dopo il posizionamento sul campanile della chiesa di Santa Maria delle Grazie delle antenne per il funzionamento del server e l'installazione di due dei quattro pali per il sostegno delle telecamere, ora il prossimo step rigurda l'installazione degli altri due. Un impianto, alla fine, che, oltre a registrare le targhe dei veicoli in transito ed ogni eventuale anomalia, fungerà, altresì, da videosorveglianza.

