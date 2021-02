"Buon lavoro Sgara e Cek"

“Per la prima volta – dichiara il referente provinciale della Lega, Gianbattista Fratus – arrivano dal Ticino due nomi di peso con due incarichi importanti e strategici".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - La segreteria provinciale del Ticino esprime la massima soddisfazione per la nomina di due importanti e storici esponenti del nostro Movimento appartenenti al nostro territorio: Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, e Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega, nominato direttamente dal nostro leader Matteo Salvini. Entrambi saranno chiamati a svolgere un lavoro tanto importante quanto delicato: Garavaglia dovrà occuparsi di un settore strategico per il nostro Paese, ma fortemente colpito dalla pandemia e penalizzato dalle scelte del Governo Conte; Cecchetti, invece, dovrà raccogliere il testimone del coordinatore uscente Paolo Grimoldi e portare avanti le battaglie locali, punto di forza della Lega in Lombardia e nel Ticino. “Per la prima volta – dichiara il referente provinciale, Gianbattista Fratus – arrivano dal Ticino due nomi di peso con due incarichi importanti e strategici, frutto di anni di battaglie, sacrifici e di politiche attive per il nostro territorio. Conosco Massimo e Fabrizio molto bene e ho potuto collaborare con loro in più occasioni. Sono pienamente convinto che la loro personalità e le loro competenze saranno all’altezza degli incarichi affidatogli”. “Nonostante le difficoltà – proseguono dalla segreteria provinciale – il 2021 è iniziato positivamente e le novità dal nuovo Governo e dal nostro Movimento forniscono la giusta carica a tutti i militanti e sostenitori per poter tornare a parlare di politica, di nuovi congressi cittadini, di attività sul territorio, rispettando sempre le normative anti covid, e soprattutto affrontare le prossime elezioni amministrative con un’ottica sicuramente positiva e vincente”.

