No 'Foiba Rossa' a scuola: interrogazione al Ministro

'Foiba Rossa': dall'intervento dell'Anpi al "no" alla distribuzione del fumetto agli studenti. E adesso l'interrogazione dell'onorevole Frassinetti (FdI) al Ministro dell'Istruzione.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Per l’ennesima volta l’associazione Anpi perpetra un’azione intimidatoria e negazionista nei confronti di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. In occasione del giorno del Ricordo l'amministrazione comunale di Vanzaghello ha promosso una serie di lodevoli iniziative che prevedevano anche una lezione per le classi terze della scuola Media comunale, tenuta dall’esule Anna Maria Crasti e preceduta dalla distribuzione del fumetto 'Foiba rossa. Norma Cossetto, storia di un'italiana'. Riguardo quest’ultima iniziativa Anpi ha aperto un dibattito negazionista e giustificazionista che - per i toni e le assurdità dette - ha portato di fatto all'impedimento della distribuzione del fumetto ai ragazzi. Sul fatto è intervenuta anche la vicepresidente della commissione cultura istruzione della Camera dei Deputati, onorevole Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia) che ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione e che stigmatizza quanto è accaduto specificando che nelle scuole i tragici fatti delle foibe e dell'esodo devono essere spiegate ai ragazzi da esponenti delle associazioni degli esuli, in modo che non si verifichino odiosi episodi di negazionismo e di giustificazionismo. Chiara anche la posizione dei ragazzi di Gioventù Nazionale Valle del Ticino – movimento giovanile di Fratelli d'Italia – che esprimono solidarietà all'amministrazione comunale di Vanzaghello e plaudono all'iniziativa assunta dall’onorevole Paola Frassinetti. (Fratelli d'Italia - Gioventù Nazionale Valle del Ticino)

