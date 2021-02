Di verde per la 'Fase 2' dei vaccini

Il 39° piano di Palazzo Lombardia e il 31° di Palazzo Pirelli verranno illuminati di verde, giovedì 18 febbraio, in occasione della partenza della 'Fase 2' della campagna vaccinale anti-Covid. La giornata segna l'avvio della somministrazione dei vaccini contro il coronavirus alle persone con più di 80 anni. L'illuminazione dei due Palazzi, ben visibile dall'imbrunire, è parte della campagna di sensibilizzazione della Regione a favore della vaccinazione anti-Covid, rivolta ai cittadini lombardi.

