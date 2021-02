Quarantene e circolazione: controlli Covid

Nel corso della settimana compresa fra l’8 e il 14 febbraio la Polizia locale di Legnano ha proseguito nell’attività di controllo anti-Covid, assieme anche alla Polizia di Stato.

Nel corso della settimana compresa fra l’8 e il 14 febbraio la Polizia locale di Legnano ha proseguito nell’attività di controllo anti-Covid a domicilio su persone poste in quarantena (52 controlli) e in servizi coordinati con la Polizia di Stato e su persone a piedi e in auto (187) senza elevare sanzioni, mentre nei controlli sugli esercizi commerciali (157) ha elevato una sanzione per chiusura oltre l’orario consentito. Il personale ha effettuato controlli specifici anti aggregazione in tutte le aree verdi della città e in quelle dove potrebbero formarsi assembramenti. Ulteriori verifiche sono state effettuate dai posti di controllo negli snodi stradali principali e sugli autobus del trasporto urbano e interurbano per verificare il rispetto del coefficiente di capienza. Venendo all’attività del Centro operativo comunale (Coc), la media giornaliera nel periodo si è attestata sui 4 interventi, equamente divisi fra richieste di farmaci e di generi alimentari. Da settembre, nella fase due dell’emergenza sanitaria, sono state 286 le richieste ricevute dal Coc, tutte evase. Al Coc collaborano Polizia Locale, Comune (Urp e Servizi Sociali), Croce Rossa, Protezione Civile e Auser.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro