Università: "Ministro Messa, scelta perfetta"

L’assessore all’Istruzione, Università e Ricerca di Regione Lombardia Fabrizio Sala esprime soddisfazione per la nomina di Cristina Messa a Ministro dell’Università e della Ricerca del Governo Draghi. “Apprezzo il lavoro del Ministro Messa - sottolinea l'assessore Sala - da quando era rettrice dall’Università Milano Bicocca. Una lombarda che conosce perfettamente il mondo universitario e ciò di cui ha bisogno la ricerca per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese”. “Conoscendola - ha aggiunto Fabrizio Sala - so quanto ritenga fondamentale la collaborazione tra Università e imprese per favorire il trasferimento tecnologico, determinante per far ricadere a terra il lavoro eccellente dei nostri ricercatori, spesso trascurati in passato. Il Ministro Messa ha l’esperienza e la competenza per incidere a livello nazionale nella valorizzazione dei nostri Atenei, con una visione internazionale proiettata verso il futuro".

