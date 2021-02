Cascina Monza: rimozione amianto

All'appello mancava solo lui. In un futuro non lontano, però, anche l'edificio comunale di via Cascina Monza sarà liberato dalla ingombrante e rischiosa presenza di amianto.

All'appello mancava solo lui. In un futuro non lontano, però, anche l'edificio comunale di via Cascina Monza sarà liberato dalla ingombrante e rischiosa presenza di amianto che lo caratterizza. Per portare a casa l'obiettivo, l'Amministrazione comunale di Cornaredo ha deciso di bussare alla porta della Regione che ha emesso un bando destinato all'assegnazione di contributi a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa e nel limite di 250 mila euro. Tutto questo, come ricorda la determina del Comune, "Per la rimozione e lo smaltimeto di manufatti contenenti amianto e il loro ripristino". La determina ricorda come il Comune, nel corso di questi anni, abbia messo in pista investimenti corposi finalizzati a togliere l'amianto dagli edifici pubblici in cui si trovava con particolare attenzione a quelli scolastici. E aggiunge come "L'immobile oggetto dell'intervento risulta essere l'unico di proprietà comunale a non essere stato ancora soggetto delle bonifiche delle coperture in amianto". Cascina Monza era già, per vero, entrata nell'orbita di attenzione della giunta del sindaco Yuri Santagostino che aveva già proceduto a realizzare una prima parte dell'intervento di bonifica. Ve ne è però ora un'altra che esige di essere sottoposta al medesimo intervento e, per essa, il Comune conta appunto di ricevere dalla Regione i 250 mila euro necessari per effettuarlo.

