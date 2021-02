Nosate... una nuova luce

Fase di gara per l'assegnazione dei lavori per quanto riguarda il rifacimento della rete di illumionazione pubbica. "Ci siamo attivati assieme a Castano e Inveruno - dice il sindaco".

Una nuova luce. Già, perché a Nosate si è in fase di gara per l'assegnazione dei lavori per il rifacimento dell'intera rete di illuminazione pubblica. "Come era stato precedentemente illustrato - spiega il sindaco Roberto Cattaneo - una norma prevede che i Comuni assumano la proprietà della stessa rete pubblica, effettuino lo spromiscuamento e la efficientino. Per questo importante e oneroso passaggio, quindi, abbiamo lavorato assieme a Castano e Inveruno, ciò per fare gruppo e massa critica verso le imprese che si proporranno per l'opera, con conseguente ottimizzazione dei costi e per supportarci a vicenda nelle delicate fasi legali necessarie alla gara ed all'assegnazione degli interventi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro