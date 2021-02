"Non aprite agli sconosciuti"

Sensibilizzazione, informazione e sostegno mirato da parte dei Regione Lombardia contro le truffe. In questo senso, mantenuta la somma di 900.000 euro per i prossimi 3 anni.

Sensibilizzazione, informazione e sostegno mirato da parte dei Regione Lombardia contro le truffe. "In questo senso, ho fortemente voluto mantenere la somma di 900.000 euro per i prossimi 3 anni - dice l'assessore Riccardo De Corato - Sono sempre più convinto che per sconfiggere questi delinquenti, oltre ai fondamentali interventi delle Forze dell'ordine e al supporto del sistema giudiziario, è indispensabile puntare sulla capillare informazione. La parola d'ordine deve essere ‘Non dar mai credito a richieste di denaro telefoniche’. Cosa ancora più importante, di non aprire mai la porta a sconosciuti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro