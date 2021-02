Malpensa e Linate virtuosi per CO2

Gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate si confermano tra i più virtuosi in Europa per la riduzione dei consumi energetici e per l’abbattimento delle emissioni di CO2.

Gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate si confermano anche quest’anno fra i più virtuosi in Europa, per gli sforzi costantemente messi in atto su più fronti per la riduzione dei consumi energetici e per l’abbattimento delle emissioni di CO2. Infatti, i due scali milanesi hanno ottenuto anche quest’anno la neutralità 3+, il riconoscimento più virtuoso per un aeroporto, secondo Airport Carbon Accreditation (il protocollo comune per la gestione attiva delle emissioni negli aeroporti attraverso risultati misurabili) promosso da ACI Europe, l’associazione degli aeroporti europei. L’industria aeroportuale, gravemente colpita dalla crisi del Covid-19, continua lo sforzo per sostenere l’abbattimento di CO2. ACI Europe ha presentato l’Airport Carbon Accreditation Interim Report 2019-2020, che mostra i risultati e gli sviluppi che gli aeroporti hanno adottato nell’ultimo anno per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Inoltre, il report dedica un focus sull’introduzione di due nuovi livelli di certificazione 4 e 4+ che prima mancavano. Gli aeroporti di Milano stanno già esplorando dal punto di vista tecnico le possibilità di intraprendere questo percorso per ottenere le nuove certificazioni.

