Parcheggio nell'ex Acli di Sant'Ilario

L'edificio, ormai inservibile, è stato abbattuto tempo fa. Adesso, nello spazio in cui ha pulsato il cuore della preziosa attività dell'Acli di Sant'Ilario per diversi anni, vi è un'ampia area di parcheggio. Che, vista l'esigenza di posti per il ricovero delle auto sempre manifestata dai cittadini come un po' dovunque, dovrebbe contribuire appunto alla risoluzione del problema. E il sindaco Massimo Cozzi lo fa sapere con soddisfazione ai cittadini in una nota. "E' possibile ora parcheggiare nell'area ex Acli di Sant'Ilario - dice - il parcheggio, illuminato, sarà aperto con entrata da via Garibaldi dalle 7 alle 19.30". E, spiegate le modalità con cui lo si potrà utilizzare, sventola la bandiera della soddisfazione per il fatto che "recuperiamo un buon numero di parcheggi a disposizione della cittadinanza nella zona centrale della frazione". Il che è destinato a consentire anche una più ampia frequentazione della zona.

