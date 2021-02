Venerdì 5 febbraio, alle 10, si terrà il più grande flash mob del mondo della neve 'Per chi suona la montagna'. "SuoniAmo la montagna anche solo per un minuto, per dare il segnale di un popolo che sa essere resiliente, capace di cadere, rialzarsi, ma soprattutto andare avanti".

Venerdì 5 febbraio, alle 10, si terrà il più grande flash mob del mondo della neve 'Per chi suona la montagna'. "SuoniAmo la montagna anche solo per un minuto, per dare il segnale di un popolo che sa essere resiliente, capace di cadere, rialzarsi, ma soprattutto andare avanti", ha spiegato l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni. Questo lo spirito dell'iniziativa che si terrà venerdì nelle principali stazioni sciistiche di tutta Italia. Campanili, campanacci e sirene dei battipista suoneranno dunque all'unisono per oltre un minuto per celebrare l'inizio dei Mondiali di sci di Cortina, che prenderanno il via il prossimo 7 febbraio. Subito dopo il suono collettivo, un flash mob coinvolgerà le autorità locali e una rappresentanza di lavoratori della montagna in ogni sito. Non solo dunque un 'in bocca al lupo' agli atleti del grande evento Cortina 2021, ma anche un segnale di forte compattezza del mondo della montagna italiano, con la volontà di richiamare l'attenzione su un settore particolarmente falcidiato dalla pandemia, che ha voglia di ricominciare. Tanti i campioni del mondo dello sci che aderiscono all'iniziativa: dall'attuale assessore regionale Lara Magoni, vice campionessa mondiale (medaglia d'argento nello slalom speciale di Sestriere nel 1997, conquistata proprio il 5 febbraio), a Giorgio Rocca, vincitore di 3 medaglie di bronzo (slalom speciale a Saint Moritz 2003; slalom speciale, combinata a Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005). Adesione anche da parte di Elena e Nadia Fanchini: la prima, vincitrice di un argento nella discesa libera a Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005; la seconda, capace di conquistare il bronzo nella discesa libera a Val-d'Isère 2009 e l'argento nella discesa libera a Schladming nel 2013. "L'idea è nata da me e Marco Di Marco, direttore della rivista 'Sciare magazine' - spiega Lara Magoni -. Per mettere in campo un'iniziativa che vuole sostenere le montagne, da Nord a Sud, da Est a Ovest, che costituiscono un patrimonio naturale, culturale, sportivo e turistico che merita di essere valorizzato dopo mesi di difficoltà". Un'iniziativa sostenuta anche da Uncem, l'Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani. "Da tempo sollecitiamo attenzione al settore impiantistico che, con tutto l'indotto turistico, artigianale e commerciale, genera miliardi di Pil, ma soprattutto permette di rimanere a vivere e lavorare in montagna a migliaia di famiglie e imprese - affermano il presidente nazionale Uncem Marco Bussone e il presidente Uncem Lombardia Tiziano Maffezzini -. Il 7 febbraio inizieranno i Campionati del Mondo a Cortina d'Ampezzo. Vogliamo che proprio questa giornata diventi una data simbolo per la ripartenza e rinascita del settore e della montagna tutta. Ringraziamo tutti gli organizzatori di 'Per chi suona la montagna'. Siamo al loro fianco".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro