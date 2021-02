'Cuore Grandi' dona dei pinetti

Tre associazioni storiche magentine avranno le rispettive sedi ancora più belle grazie ai pinetti donati da Cuori Grandi Onlus.

Tre associazioni storiche magentine avranno le rispettive sedi ancora più belle grazie ai pinetti donati da Cuori Grandi Onlus. L’appezzamento orti dell’Auser, la sede del Gruppo Alpini di via Milano e la sede dei Bersaglieri hanno ricevuto la visita di Francesco Bigogno di Cuori Grandi Onlus. “Questa iniziativa nasce sia per sensibilizzare sull’importanza del verde che per valorizzare Auser, Alpini e Bersaglieri – ha detto Bigogno – tre associazioni che danno tantissimo alla città di Magenta con le loro iniziative. Un ringraziamento doveroso alla direttrice di Obi Francesca Signorini e a Mario Novello”. Gli orti di Auser rappresentano una realtà consolidata da anni. Gianni del Santo di Auser ha accolto Bigogno e i pinetti sono già stati sistemati in alcuni punti dell’area. Anche alla sede degli Alpini, dove era presente il direttivo al completo con il capogruppo Corrado Franzosini e con Gigi Rodeghiero, sono subito partiti i lavori di piantumazione. “Purtroppo – ha detto Rodeghiero – non sono tempi facili. Con l’abolizione del servizio militare di leva saremo sempre di meno e i presenti saranno, inevitabilmente, sempre più vecchi. Per non parlare dell’ultimo anno che ci ha messo in grande difficoltà. Nonostante tutto continuiamo e, piantando questi pinetti, ci auguriamo davvero in un’annata diversa e migliore”. Alla sede dei Bersaglieri tanti cappelli piumati e un’idea di Sergio Porta. I pinetti potrebbero abbellire la zona attorno alla capanna dove viene realizzato il presepe.

